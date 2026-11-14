Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung podczas spotkania poświęconego reformom rynku kapitałowego w Seulu wezwał do zwiększenia aktywności w zakresie fuzji i przejęć, w tym wrogich. Jego zdaniem pomoże to naprawić sytuację z zaniżoną wyceną akcji południowokoreańskich spółek. Jak podaje Korea Herald, prezydent oświadczył, że rząd powinien uczynić takie transakcje łatwiejszymi i częstszymi.

Lee Jae-myung nazwał wrogie przejęcia „najważniejszym mechanizmem normalizacji rynku”. Wyjaśnił, że przy anormalnie niskich notowaniach inwestor może kupić spółkę i sprzedać ją po normalnej cenie lub samodzielnie nią zarządzać. Prezydent polecił również sprawdzić, czy istnieją mechanizmy utrudniające wrogie przejęcia.

Koncentracja własności

Prawo Korei Południowej dopuszcza wrogie przejęcia, jednak ich przeprowadzenie jest trudne, gdy akcjonariusze kontrolujący posiadają większość akcji. Podczas spotkania omawiano spółki, w których udział takich właścicieli przekracza 50%, a czasem wynosi 70–80% akcji. Lee Jae-myung postawił pytanie, czy emitenci, którzy faktycznie funkcjonują jako prywatne przedsiębiorstwa ze względu na skoncentrowaną własność, powinni nadal korzystać z korzyści wynikających z notowania na giełdzie.

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Prezydent zaproponował rozważenie możliwości wycofania takich spółek z giełdy, ale nie wskazał konkretnego progu udziału własnościowego, który mógłby stanowić podstawę takiej decyzji. Wezwał także do szybkiego usuwania z giełdy Kosdaq spółek słabych finansowo i nieefektywnych, jednocześnie podkreślając potrzebę ochrony przedsiębiorstw o potencjale technologicznym i perspektywach wzrostu.

Zasady obowiązkowej oferty

Uczestnicy spotkania omówili również proponowane zasady obowiązkowej oferty przejęcia. Przewidują one, że nabywca pakietu kontrolnego musi zaproponować akcjonariuszom mniejszościowym sprzedaż ich akcji, aby mogli otrzymać część premii za przejęcie. Partia rządząca i opozycyjna uzgodniły wprowadzenie tego systemu poprzez zmiany w ustawie o rynkach kapitałowych podczas obecnej sesji Zgromadzenia Narodowego.

Jednocześnie część południowokoreańskich i zagranicznych zarządzających aktywami sprzeciwiła się modelowi, zgodnie z którym nabywca musi kupić co najmniej 50% plus jedną akcję, a akcjonariusze kontrolujący mogą sprzedać swoje pakiety jako pierwsi. Krytycy uważają, że nie zagwarantuje to akcjonariuszom mniejszościowym równych możliwości sprzedaży akcji. Lee Jae-myung zaznaczył, że pełna oferta przejęcia może zwiększyć koszt przejęcia i zniechęcić do zawierania transakcji, dlatego wezwał do kontynuowania dyskusji.

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