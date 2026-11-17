Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung i premier Japonii Sanae Takaichi 17 listopada odbyli dwustronny szczyt w Manili na Filipinach, na marginesie szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Jak podaje Korea Herald, było to ich czwarte dwustronne spotkanie, odkąd Takaichi objęła urząd w październiku ubiegłego roku.

Gospodarka i kontakty międzyludzkie

Na początku rozmów Lee oświadczył, że relacje między Koreą Południową a Japonią są lepsze niż kiedykolwiek. Powiedział również, powołując się na niedawne badanie, że pozytywne nastawienie obywateli obu krajów do siebie nawzajem znacznie się poprawiło i osiągnęło rekordowo wysoki poziom.

Prezydent Korei Południowej zwrócił uwagę na rozszerzenie kontaktów międzyludzkich i współpracy gospodarczej. Jak stwierdził, rozwija się także współpraca obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa.

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Dyplomacja wahadłowa

Lee i Takaichi utrzymują format tak zwanej dyplomacji wahadłowej od czasu ich pierwszego szczytu, który odbył się na marginesie spotkania Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Gyeongju. Od tamtej pory wymieniali się wizytami w swoich krajach. Ostatni raz przywódcy spotkali się w maju w Andong, rodzinnym mieście Lee.

Lee podziękował Takaichi za zaproszenie do odwiedzenia Japonii w styczniu i poinformował, że odbędzie tę wizytę. Japońska premier ze swojej strony oświadczyła, że znaczenie relacji obu krajów rośnie w obliczu nasilających się wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz wyraziła nadzieję na dalszy rozwój więzi dzięki dyplomacji wahadłowej.

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