W Korei Południowej prezydent Lee Jae-myung 23 listopada powołał byłą minister sprawiedliwości Kang Kum-sil na dyrektorkę Narodowej Służby Wywiadowczej. Ma ona zostać pierwszą kobietą na czele tej instytucji, według Yonhap, o czym informuje Anadolu Agency. Zmiany kadrowe objęły pięć wysokich stanowisk rządowych.

Nowy szef MSZ

Na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanął Lim Woong-sun, który wcześniej był drugim zastępcą doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego. Pełnił to stanowisko od objęcia urzędu prezydenta przez Lee Jae-myunga w czerwcu 2025 roku.

Lim Woong-sun jest dyplomatą zawodowym specjalizującym się w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej był ambasadorem Korei Południowej w Kanadzie oraz pracował na placówkach dyplomatycznych w Waszyngtonie i Nowym Jorku.

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Inne decyzje kadrowe

Kang Kum-sil ma 69 lat. Pracowała jako sędzia i prawniczka, a w 2003 roku została pierwszą kobietą ministrem sprawiedliwości Korei Południowej. Według The Korea Herald w 2006 roku bezskutecznie kandydowała na burmistrzynię Seulu, a w styczniu 2026 roku została mianowana ambasadorką ds. globalnego klimatu i środowiska.

Ponadto Lee Jae-myung nominował byłego parlamentarzystę Honga Ihk-pyo na stanowisko ministra ds. zjednoczenia, odpowiedzialnego za relacje z Koreą Północną. Deputowany rządzącej Partii Demokratycznej Han Jun-ho został wybrany ministrem spraw wewnętrznych, a starsza rzeczniczka prezydenta Kang Yu-jung — ministerką kultury.

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