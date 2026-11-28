Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung 28 listopada uczestniczył w ceremonii rozpoczęcia budowy kampusu centrów danych dla sztucznej inteligencji w mieście Donghae w prowincji Gangwon. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na administrację prezydenta.

Moc kompleksu

Grupa GS buduje w Donghae kampus centrów danych AI o mocy 2,4 gigawata. Projekt należy do trzech dużych megaprojektów, które rząd ogłosił w czerwcu. Po ukończeniu kompleks ma stać się jednym z największych obiektów infrastruktury sztucznej inteligencji w Azji.

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Oświadczenie administracji prezydenta

Administracja prezydenta oświadczyła, że projekt stanie się pierwszym megaprojektem w regionie Gangwon oraz największym obiektem infrastruktury AI w Azji. Według jej oceny ma on przyczynić się do nowego wzrostu i ożywienia regionalnej gospodarki.

W ceremonii uczestniczyli również przewodniczący GS Group Huh Tae-soo, minister nauki i ICT Bae Kyung-hoon oraz inni urzędnicy. W ubiegłym tygodniu Lee Jae-myung odwiedził plac budowy centrum danych AI grupy SK w południowo-wschodnim mieście Ulsan.

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