Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę wprowadzenia żałoby narodowej na 8 i 9 listopada po strzelaninie w centrum Krakowa. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Projekt rozporządzenia ma zostać przekazany premierowi Donaldowi Tuskowi do kontrasygnaty.

Żałoba w Krakowie potrwa do 11 listopada

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała również ogłosił żałobę w mieście, która potrwa do 11 listopada. Według RMF24, strzelanina miała miejsce w sobotę po godz. 15:00 na terenie Rynku Głównego w historycznym centrum Krakowa.

Czarny samochód marki Subaru wjechał na plac od ulicy Sławkowskiej i skierował się w stronę ulicy Grodzkiej. W pojeździe znajdował się zamaskowany napastnik, który strzelał z broni palnej do przypadkowych osób.

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Zginęło sześć osób

Według informacji portalu napastnikiem był 24-letni obywatel Polski z województwa świętokrzyskiego. Został zatrzymany w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Podczas zatrzymania mężczyzna został ranny od policyjnego strzału, po czym trafił do szpitala.

W samochodzie napastnika policja znalazła kilka sztuk broni i amunicję. W wyniku ataku zginęło sześć osób — cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejnych 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów; stan jednego z nich określany jest jako bardzo ciężki.

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