Pałac Prezydencki w Polsce ogłosił zamiar zaproszenia liderów wszystkich środowisk politycznych na rozmowy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje Polsat News, powołując się na rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.

Zaproszenia zostaną wysłane w czwartek

Według Leśkiewicza zaproszenia dla uczestników rozmów mają zostać rozesłane w czwartek. Same rozmowy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zaplanowano na poniedziałek.

Rzecznik zaznaczył, że strona prezydencka dąży do zgromadzenia przy jednym stole wszystkich sił politycznych. Chodzi o zaproszenie przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych.

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Prezydenta będzie reprezentował Bogucki

Zapytany o udział prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach Leśkiewicz odpowiedział, że prezydent wyznaczył ministra Zbigniewa Boguckiego. Powiedział to w odpowiedzi na pytanie o możliwy udział Nawrockiego w tych rozmowach.

Bogucki kieruje Kancelarią Prezydenta i będzie reprezentował prezydenta podczas zaplanowanych rozmów.

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