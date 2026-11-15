W Manili na Filipinach prezydent Indonezji Prabowo Subianto przeprosił Singapur i Malezję za transgraniczny smog spowodowany pożarami lasów i terenów w jego kraju. Jak informuje Channel NewsAsia, zrobił to pierwszego dnia 49. szczytu przywódców ASEAN, 15 listopada.

Pożary trwały prawie cztery miesiące

Według oświadczenia Sekretariatu Prezydenta Indonezji pożary trwały prawie cztery miesiące i wpłynęły na społeczności w Singapurze i Malezji. Prabowo powiedział, że przeprosił w imieniu rządu i narodu Indonezji, a także zapewnił innych przywódców regionu, że kraj dołożył wszelkich starań, aby opanować ogień.

Jak powiedział, do walki z pożarami zaangażowano 71 tysięcy osób. Podczas operacji zginęło 16 strażaków, a wiele innych osób odniosło obrażenia. Indonezja straciła również dwa śmigłowce.

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Dochodzenia wobec firm

Prezydent ogłosił politykę zerowej tolerancji wobec firm zaangażowanych w pożary lasów. Jak powiedział, Indonezja cofnęła 17 koncesji firm; 26 firm jest objętych dochodzeniem, a 11 firmom postawiono zarzuty. Postawienie zarzutów planowane jest wobec kolejnych 23 firm, podczas gdy policja prowadzi łącznie sprawy dotyczące 104 firm.

Wspólne działania z sąsiadami

Prabowo podkreślił również potrzebę przejścia od gaszenia i łagodzenia skutków pożarów do systemowego zapobiegania. Indonezja przygotowuje się do utworzenia nowej agencji i wdrożenia programów wzmacniających zapobieganie pożarom. W ubiegłym miesiącu Singapur i Indonezja uzgodniły utworzenie wspólnej grupy roboczej do zbadania działalności firm powiązanych z pożarami. Premier Singapuru Lawrence Wong zaproponował rozszerzenie tego mechanizmu na poziom ASEAN w celu wymiany informacji i dowodów.

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