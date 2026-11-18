W Shenzhen w Chinach prezydent Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimir Putin 18 listopada oświadczył przed przedstawicielami biznesu na forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, że narzędzia przymusu gospodarczego rzekomo w dużej mierze straciły swoją siłę.

Oświadczenia o sankcjach i suwerenności

Putin powiedział, że w regionie Azji i Pacyfiku zachodzą radykalne zmiany, a kraje coraz bardziej interesują się umacnianiem suwerenności państwowej, publicznej i społeczno-gospodarczej. Twierdził również, że państwa, które wcześniej dominowały na świecie, próbują powstrzymywać rozwój krajów wykazujących sukces i postęp.

Według Putina sankcje, cła i ograniczenia eksportowe nadal utrudniają rozwój, jednak nie są w stanie całkowicie zatrzymać wzrostu gospodarczego ani zniszczyć gospodarek konkurentów. Jako przykład podał Rosję, która, jak twierdził, podlega największej liczbie sankcji na świecie.

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Spotkanie z Xi Jinpingiem

Podczas 33. spotkania przywódców gospodarczych APEC Putin odbył osobne spotkanie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Szczegóły rozmów nie były od razu dostępne, poinformowała Anadolu Agency.

Spotkanie odbyło się przed zaplanowanym na czwartek trójstronnym szczytem z udziałem Xi Jinpinga, Putina i prezydenta USA Donalda Trumpa. Putin oświadczył, że oczekuje znacznych korzyści z tych rozmów. W Shenzhen osobno spotkali się także Xi Jinping i prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który uczestniczy w szczycie APEC.

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