Prezydent Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimir Putin 25 listopada odwołał gubernatora obwodu murmańskiego Andrieja Czibisa. Odpowiedni dekret opublikowano na oficjalnym rosyjskim portalu informacji prawnej, informuje Anadolu Agency.

Środek zapobiegawczy w Moskwie

Czibis został zatrzymany w Moskwie w poniedziałek, a 25 listopada Sąd Mieszczański w Moskwie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące. Stał na czele obwodu murmańskiego od 2019 roku. W tym północno-zachodnim regionie Rosji znajduje się siedziba rosyjskiej Floty Północnej.

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Podejrzenia o defraudację środków

Rzeczniczka rosyjskiego MSW Irina Wołk oświadczyła, że w ramach śledztwa dotyczącego grupy osób Czibis jest podejrzewany o defraudację ponad 39 mln rubli środków budżetowych z regionalnego ministerstwa budownictwa oraz ponad 1 mld rubli z regionalnego ministerstwa transportu. Według danych przytoczonych w informacji jest to odpowiednio około 472,6 tys. i 12,1 mln dolarów.

Władze regionalne poinformowały rosyjską agencję TASS, że pełniącym obowiązki gubernatora mianowano jednego z zastępców gubernatora. Adwokat Czibisa oświadczył, że jego klient nie przyznaje się do winy, a obrona zaskarży tymczasowe aresztowanie i będzie zabiegać o złagodzenie środka zapobiegawczego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że w sprawie trwają czynności śledcze.

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