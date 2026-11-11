Prezydent Rumunii Nicușor Dan powiedział dziennikarzowi śledczemu Ovidiu Vanghele, że podczas jego kadencji nie będzie on już mógł uczestniczyć w konferencjach prasowych w prezydenckim pałacu Cotroceni w Bukareszcie. Jak informuje Romania Insider, prezydent oświadczył, że zarządził zakaz z powodu obelg, które — jak twierdzi — dziennikarz kierował pod jego adresem.

Spór na konferencji prasowej

Dan poinformował o zakazie podczas konferencji prasowej we wtorek, 10 listopada. Vanghele, który pracuje w Centrum Dochodzeń Medialnych, zapytał prezydenta o prokurator generalną Cristinę Chiriac oraz jej głosowanie w sekcji prokuratorskiej Najwyższej Rady Magistratury.

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Reakcja na decyzję

Decyzja prezydenta wywołała krytykę ze strony organizacji medialnych, dziennikarzy i polityków. Ostrzegli oni, że taki krok może stworzyć niebezpieczny precedens dla wolności prasy.

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