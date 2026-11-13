Prezydent Rumunii Nicușor Dan zaproponował finansowe wsparcie utrzymania i rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej w kraju. Poinformował o tym Romania Insider, powołując się na „Financial Times”.

Parametry propozycji

Jak powiedział Dan, zaproponował określone parametry dotyczące liczebności wojsk i podziału kosztów. Prezydent wskazał również na wcześniejszą propozycję Polski jako przykład takiego podejścia.

Według G4media.ro, na które powołuje się Romania Insider, Dan oświadczył, że Rumunia dąży do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy i uzyskania większych zdolności śmiercionośnych.

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Przykład Polski

We wrześniu Warszawa zaproponowała Waszyngtonowi płacenie 15 tys. dolarów rocznie za każdego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w planowanej bazie wojskowej Fort Trump.

Romania Insider wiąże propozycję Rumunii z obawami o bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego z powodu wtargnięć rosyjskich dronów, a także z działaniami administracji Trumpa na rzecz ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

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