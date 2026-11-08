Prezydent Kenii William Ruto 8 listopada rozpocznie przełożoną czterodniową wizytę w regionie Gusii. Podróż potrwa do 11 listopada i odbędzie się w tle politycznego sporu między byłym sekretarzem gabinetu ds. spraw wewnętrznych Fredem Matiang’im a byłym wiceprezydentem Rigathim Gachaguą, informuje Nation Kenya.

Wcześniej zaplanowana wizyta została odłożona o około dwa tygodnie. Według publikacji opóźnienie nastąpiło wśród politycznych sporów między przedstawicielami Ruto w regionie oraz pytań dotyczących niedokończonych projektów i niespełnionych obietnic.

Program podróży

Pierwszym punktem trasy będzie West Mugirango w hrabstwie Nyamira, gdzie Ruto ma przybyć na teren szkoły średniej św. Jana Rang’enyo. Weźmie również udział w międzywyznaniowym nabożeństwie na stadionie Nyamaya, odda do użytku cyfrowy hub okręgu wyborczego West Mugirango oraz zainauguruje projekt drogi Bondenyi–Magombo.

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Następnie prezydent uda się do sąsiedniego North Mugirango, gdzie zaplanowano uruchomienie drogi Tombe–Isinta–Mokomoni oraz ceremonię rozpoczęcia budowy stadionu Magwagwa. Przewodniczący grupy parlamentarnej Gusii Joash Nyamoko oświadczył, że budowa stadionu już trwa.

Spór wokół Matiang’iego

Napięcia polityczne w regionie nasiliły się po oświadczeniu Gachagui z 3 listopada, gdy nazwał Matiang’iego „leniwym” i oderwanym od lokalnych społeczności. Według Nation Kenya Matiang’i, który dąży do usunięcia Ruto ze stanowiska prezydenta, otrzymał wsparcie polityków, którzy wcześniej byli jego krytykami.

Główny organizator frakcji większościowej w Zgromadzeniu Narodowym Sylvanus Osoro oraz krajowy skarbnik partii United Democratic Alliance Japhet Nyakundi publicznie skrytykowali Gachaguę za jego wypowiedzi o liderach społeczności Gusii. Osoro oświadczył, że przedstawiciele społeczności zarówno we władzach, jak i w opozycji sprzeciwiają się zniewagom pod adresem Matiang’iego. Tymczasem minister edukacji Julius Ogamba prowadził w Nairobi spotkania z wybranymi przedstawicielami w ramach przygotowań do wizyty, a gubernator hrabstwa Kisii Simba Arati kontrolował projekty, które ma otworzyć prezydent.

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