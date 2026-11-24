Prezydent Salwadoru Nayib Bukele pod koniec października wysłał na Haiti ponad 2 tysiące żołnierzy, aby uratować czterech salwadorskich wojskowych. Zostali oni zaatakowani podczas służby w międzynarodowej misji bezpieczeństwa ONZ, po czym uznano ich za zaginionych i mogli zginąć, informuje Tagesschau.

W stolicy Haiti, Port-au-Prince, Bukele został powitany przez zwolenników domagających się bezpieczeństwa w obliczu przemocy ze strony gangów. Według portalu salwadorski prezydent przybył do kraju po rozpoczęciu operacji.

Operacja bez mandatu ONZ

Salwadorscy wojskowi, a także uzbrojone roboty i drony, zniszczyli siedzibę jednej z najbardziej wpływowych grup „400 Mawozo” oraz domy dwóch przywódców gangów. Jak zaznacza Tagesschau, podczas operacji zginęły dziesiątki domniemanych członków gangów.

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Operacja Bukele nie ma mandatu ONZ i, według oceny portalu, znajduje się w prawnej szarej strefie. Tymczasowy rząd Haiti ją poparł, jednak haitańskie siły bezpieczeństwa krytykowały niewystarczającą koordynację. Według ich słów salwadorskie jednostki otwierały ogień niebezpiecznie blisko wojsk międzynarodowej misji bezpieczeństwa ONZ.

Umowa dotycząca więzień

Haiti i Salwador zawarły umowę o budowie na Haiti trzech zakładów penitencjarnych wzorowanych na salwadorskim więzieniu o zaostrzonym rygorze CECOT. Podczas operacji Bukele został również zarejestrowany jako kandydat do trzeciego udziału w wyborach prezydenckich w Salwadorze, które mają odbyć się w lutym.

Według danych ONZ około 1,5 miliona osób na Haiti zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu działalności przestępczych gangów. Grupy terroryzują ludność zabójstwami, porwaniami i gwałtami. Jednocześnie, według informacji Tagesschau, przemoc w kraju nasiliła się także po rozpoczęciu salwadorskiej operacji.

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