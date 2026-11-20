Prezydent Salwadoru Bukele stara się o trzecią kadencję — France 24
Prezydent Salwadoru Nayib Bukele stara się o trzecią kadencję prezydencką po zmianie konstytucji kraju, która zniosła ograniczenia liczby kadencji prezydenckich.
Informuje o tym France 24. Materiał wideo stacji poświęcony planom Bukele został opublikowany 20 listopada 2026 roku. Trwa 58 sekund, a jego autorką jest Héloïse Mélan.
Zmiana konstytucji
France 24 wiąże dążenie Bukele do trzeciej kadencji właśnie ze zmianą konstytucji. Według opisu stacji zniesienie limitu kadencji prezydenckich pozwoliło mu ubiegać się o nowy mandat.
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Stacja zaznacza również, że Bukele sam określa się jako najfajniejszy dyktator na Ziemi.
Popularność i prawa człowieka
Wojna prezydenta z gangami uczyniła go niezwykle popularnym, zauważa France 24.
Jednocześnie polityka ta, według stacji, wywołała poważne obawy dotyczące przestrzegania praw człowieka.