Prezydent Salwadoru Nayib Bukele zarejestrował swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich 28 lutego, w których ubiega się o trzecią z rzędu kadencję. Wraz z nim dokumenty złożył wiceprezydent Félix Ulloa, który również kandyduje na reelekcję.

Rejestrację zatwierdził organ wyborczy

Jak podaje UPI, kandydatury Bukele i Ulloi zostały złożone w Najwyższym Trybunale Wyborczym wieczorem 19 listopada. Rządząca partia Nowe Idee poinformowała później, że organ wyborczy zatwierdził ich rejestrację.

Bukele po raz pierwszy objął urząd prezydenta w 2019 roku, a w 2024 roku został wybrany ponownie. Jeśli wygra następne wybory, może pozostać na stanowisku do 2033 roku.

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Zmiany w konstytucji

W lipcu 2025 roku Kongres Salwadoru, kontrolowany przez partię Bukele, zatwierdził zmiany konstytucyjne. Zezwoliły one na nieograniczoną reelekcję prezydenta, wydłużyły kadencję prezydencką z pięciu do sześciu lat oraz zniosły drugą turę wyborów.

Podczas przemówienia przed Najwyższym Trybunałem Wyborczym Bukele bronił demokratycznych instytucji kraju i odrzucił międzynarodową krytykę dotyczącą koncentracji władzy przez jego rząd. Według opublikowanego w październiku sondażu CID Gallup działalność prezydenta pozytywnie oceniało 94% Salwadorczyków.

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