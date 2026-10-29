Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas wizyty w Pekinie w Chinach oświadczył, że Niemcy i Europa nie dążą do zerwania więzi gospodarczych z Chinami. Zamiast tego Niemcy chcą poprzez dialog szukać rozwiązań dla sektorów, w których pojawiły się znaczne nierównowagi handlowe, podaje Anadolu Agency.

Warunki konkurencji

Przemawiając na Uniwersytecie Pekińskim, Steinmeier podkreślił, że handel musi pozostawać korzystny dla obu stron. Według niego partnerstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy każda ze stron odnosi z niego korzyści.

Prezydent zaznaczył również, że konkurencja między niemieckimi i chińskimi firmami jest korzystna, ale tylko pod warunkiem uczciwych zasad i równych warunków dla uczestników rynku. Ostrzegł przed podziałem świata na bloki i nową konfrontacją między nimi, która, jak powiedział, mogłaby podważyć bezpieczeństwo międzynarodowe i spowodować straty gospodarcze.

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Zależność i deficyt handlowy

Steinmeier uznał dążenie Chin do ochrony swojej gospodarki przed zewnętrznymi wstrząsami i negatywnymi skutkami. Jednocześnie stwierdził, że większa autonomia Chin nie powinna prowadzić do zwiększenia zależności innych państw od nich i ich podatności na zagrożenia.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w środę, że Europa nie szuka wojny handlowej z Chinami, ale jest zdeterminowana, aby chronić swój przemysł przed nieuczciwymi praktykami. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że deficyt handlowy UE z Chinami w 2025 roku wynosił 1 mld euro dziennie. Udział trzech dużych niemieckich producentów samochodów na rynkach Europy i Chin zmniejszył się od 2021 roku, a wartość dodana, którą tworzyli w Europie w pierwszej połowie tego roku, była o 30–45% niższa niż w latach 2021–2022.

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