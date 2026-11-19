Prezydent Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump przeprowadzili dwustronne rozmowy w chińskim Shenzhen w czwartek, 19 listopada. Spotkanie odbyło się na marginesie forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, informuje Anadolu Agency.

Handel i technologie

Oczekiwano, że przywódcy omówią kwestie handlowe, cła i ograniczenia technologiczne, w szczególności dotyczące chipów. Dla Trumpa była to druga wizyta w Chinach od początku roku. Spotkanie było trzecią rundą rozmów obu przywódców.

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Rozmowy z udziałem Putina

Przed dwustronnym spotkaniem Trump przeprowadził rozmowy z Władimirem Putinem, przywódcą państwa-agresora Rosji. Później tego samego dnia Xi Jinping, Trump i Putin mieli, zgodnie z oczekiwaniami, przeprowadzić rozmowy trójstronne.

Wcześniej tego samego dnia Xi Jinping był gospodarzem 33. szczytu przywódców Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen. Dwustronne rozmowy Chin i USA odbyły się w ramach tego wydarzenia.

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