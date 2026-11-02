W Pekinie prezydent Chin Xi Jinping powiedział sułtanowi Omanu Hajsamowi bin Tarikowi Al Sa’idowi, że Bliski Wschód i region Zatoki Perskiej nie powinny przekształcić się w arenę rywalizacji wielkich mocarstw i konfliktów geopolitycznych, informuje Channel NewsAsia.

Oświadczenie Xi Jinpinga

Chiński przywódca powiedział, że świat doświadcza „głębokich zmian niewidzianych od stulecia”. Według niego pokój i stabilność w regionie wymagają wspólnych wysiłków wszystkich stron, aby je utrzymać i chronić.

Xi Jinping oświadczył również, że Chiny dążą do pomocy w zakończeniu wojny i chcą zaoferować „mądrość i rozwiązania” w celu przezwyciężenia problemów bezpieczeństwa regionalnego. Pekin jest gotów zintensyfikować kontakty i koordynację z krajami arabskimi, w tym państwami Rady Współpracy Zatoki, aby działać na rzecz przywrócenia pokoju, długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa.

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Wizyta sułtana Omanu

Hajsam bin Tarik Al Sa’id przybył do Pekinu 1 listopada z dwudniową wizytą. Jest to pierwsza wizyta głowy Omanu w Chinach od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych między krajami w 1978 roku.

Według omańskich mediów państwowych sułtan wyraził wdzięczność za stanowiska Chin w kluczowych kwestiach regionalnych. Podkreślił, że rozwój i stabilność są nierozerwalnie związane, a dobrobyt państw wymaga bezpieczeństwa, pokoju, poszanowania suwerenności i prawa międzynarodowego oraz pokojowego rozstrzygania sporów.

Sułtan oświadczył również, że Oman jest otwarty na zawarcie z Chinami preferencyjnej dwustronnej umowy handlowej i inwestycyjnej. Chiny są największym partnerem handlowym Omanu, który dostarcza do ChRL ropę naftową i produkty energetyczne.

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