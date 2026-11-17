Prezydent Somalii Hassan Sheikh Mohamud oskarżył Zjednoczone Emiraty Arabskie o poważną ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju, w tym o tworzenie baz wojskowych w niektórych częściach Rogu Afryki bez zgody rządu federalnego. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na telewizyjne wystąpienie somalijskiego przywódcy.

Oświadczenia o obecności wojskowej

Według Mohamuda ZEA utworzyły formacje poza krajowym systemem bezpieczeństwa Mogadiszu. Nazwał działania Abu Zabi jawną ingerencją, która narusza suwerenność Somalii, jednocześnie przypominając o historycznych relacjach między dwoma krajami.

Prezydent oświadczył również, że ZEA zawierały porozumienia portowe dotyczące Berbery, Bosaso i Kismajo poza kompetencjami władz federalnych. Ponadto oskarżył Emiraty o finansowanie podziałów politycznych, udział w uznaniu przez Izrael północnych regionów Somalii oraz wykorzystanie Berbery w styczniu do ewakuacji z Jemenu ukrywającego się lidera ugrupowania paramilitarnego bez zgody Somalii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja Mogadiszu

Wcześniej w tym roku władze w Mogadiszu unieważniły wszystkie umowy z ZEA i zamknęły przestrzeń powietrzną kraju dla emirackich samolotów wojskowych i transportowych. Mohamud oświadczył, że jego rząd jest gotowy utrzymywać relacje oparte na równości i wzajemnym szacunku.

Relacje Somalii i ZEA wcześniej przechodziły okresy napięć i pojednania. W 2018 roku Abu Zabi nazwało nielegalnym zajęcie 9,6 mln dolarów z emirackiego samolotu na lotnisku w Mogadiszu, twierdząc, że środki były przeznaczone na wsparcie somalijskiej armii i wojskowych stażystów. ZEA zakończyły wtedy swoją misję szkolenia wojskowego w Somalii i odrzuciły oskarżenia o ingerencję.

Czytaj nas na