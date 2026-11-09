Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Støre 27 października zadzwonili do Władimira Putina, przywódcy Rosji, państwa-agresora. Rozmowa odbyła się w Helsinkach i trwała 90 minut, według urzędnika znającego szczegóły rozmowy. Inicjatywa wywołała spory wśród europejskich partnerów dotyczące bezpośrednich kontaktów z Moskwą w czasie pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, informuje Politico Europe.

Przed rozmową Stubb i Støre uzgodnili swoje stanowisko z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przekazali Putinowi, że kwestie terytorialne mogą być omawiane wyłącznie na szczeblu przywódców podczas osobistego spotkania, a wcześniej potrzebne są kroki deeskalacyjne. Strony poruszyły również kwestię bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim i utrzymania otwartej żeglugi dla handlu.

Cel rozmowy

Støre wyjaśnił redakcji, że kraje europejskie wspierają Ukrainę, jednak bezpośredni wpływ na Moskwę ma przede wszystkim Waszyngton. Jego zdaniem oczekiwanie zakończenia wojny bez kontaktów Europy z Moskwą byłoby iluzją. Jednocześnie norweski premier zaznaczył, że po rozmowie nie przekonał się o gotowości Putina do rzeczywistego porozumienia.

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Według Politico Putin powiedział Stubbowi i Støre, że poleci rosyjskim przedstawicielom przygotować się do rozmów w Abu Zabi z udziałem delegacji Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Fiński i norweski przywódca nie oczekują znaczącego przełomu po tych spotkaniach.

Krytyka sojuszników

Inicjatywę publicznie skrytykowali premier Danii Mette Frederiksen, premier Szwecji Ulf Kristersson, a także Litwa. Frederiksen oświadczyła, że Europa powinna zachować jedność, a nie działać osobno. Kristersson podkreślił, że pokój należy osiągnąć dzięki sile, a nie ustępstwom.

Urzędnicy znający przygotowania do rozmowy oświadczyli, że Frederiksen, a także przywódcy Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, zostali o niej wcześniej poinformowani. Støre powiedział, że on i Stubb konsultowali się z partnerami, ale nie prosili ich o pozwolenie na rozmowę. Po fali krytyki Zełenski bronił inicjatywy obu przywódców, zaznaczając, że pomagają Ukrainie.

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