Prezydent Tajwanu William Lai podczas otwarcia Taiwan International Travel Fair w Tajpej potwierdził cel przyciągania 10 mln zagranicznych turystów rocznie do 2030 roku. Władze dążą również do generowania w branży turystycznej ponad 1 bln NT$, czyli 30,5 mld US$, rocznie — podaje Taipei Times.

Według Laia osiągnięciu tych wskaźników mają sprzyjać poprawa usług, wzmocnienie marki Tajwanu oraz cyfrowa transformacja sektora turystycznego. Oświadczył także, że założony w tym roku Taiwan Tourism Institute będzie pomagał łączyć zasoby państwa i sektora prywatnego w celu podnoszenia jakości usług oraz konkurowania o międzynarodowych podróżnych.

AI i trasy turystyczne

Władze planują pomagać firmom turystycznym we wdrażaniu sztucznej inteligencji i analizy dużych zbiorów danych. Zdaniem prezydenta ma to umożliwić przedsiębiorstwom lepsze rozumienie preferencji podróżnych, zwiększanie efektywności oraz tworzenie atrakcyjnych ofert turystycznych.

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Lai wspomniał również o programie T-WALK, który łączy sześć głównych tras zapoznających zagranicznych gości z górskimi krajobrazami Tajwanu. Wśród nich jest trasa Tamsui-Kavalan, łącząca Nowe Tajpej i Tajpej z powiatem Yilan, a także trasa Raknus Selu, poprowadzona z Taoyuanu przez Hsinchu i Miaoli do Taichungu.

Wskaźniki turystyki krajowej

Minister transportu i komunikacji Chen Shi-kai poinformował, że w ubiegłym roku turystyka krajowa na Tajwanie wygenerowała 564,3 mld NT$, o 9% więcej niż w 2024 roku. Liczba krajowych podróży osiągnęła 248 mln wobec 168 mln przed pandemią COVID-19.

W tym roku targi obchodzą 40-lecie i zastąpiły w nazwie słowo „Taipei” słowem „Taiwan”. Wydarzenie odbywa się w centrum wystawienniczym Nangang w Tajpej, gdzie prezentowanych jest 1 600 stoisk ze 123 krajów i miast. Przewodnicząca Taiwan Visitors Association Chien Yu-yen oświadczyła, że targi coraz bardziej koncentrują się na wyjątkowych doświadczeniach i wysokiej jakości produktach turystycznych, a nie na zniżkach.

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