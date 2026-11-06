Prezydent Timoru Wschodniego José Ramos-Horta oświadczył, że zamierza nominować południowokoreański ruch Rewolucji Światła do Pokojowej Nagrody Nobla. Powiedział to po rozmowach z prezydentem Korei Południowej Lee Jae-myungiem w Seulu — informuje Korea Herald.

Oświadczenie o nominacji

Ramos-Horta wysoko ocenił masowe protesty, które odbyły się w Korei Południowej po krótkotrwałym wprowadzeniu stanu wojennego przez byłego prezydenta Yoon Suk Yeola w grudniu 2024 roku. Demonstracje te, które rozpoczęły się po ogłoszeniu stanu wojennego 3 grudnia 2024 roku, nazywane są Rewolucją Światła.

Prezydent Timoru Wschodniego oświadczył, że ruch ten zasługuje na międzynarodowe uznanie, i obiecał aktywnie nominować go do Pokojowej Nagrody Nobla. Zaznaczył również działania obywateli Korei Południowej w obronie demokracji.

Ramos-Horta otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1996 roku za działalność związaną z niepodległością Timoru Wschodniego. Zgodnie z zasadami Norweskiego Komitetu Noblowskiego byli laureaci nagrody oraz urzędujące głowy państw mogą zgłaszać nominacje.

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Lee Jae-myung z zadowoleniem przyjął propozycję i nazwał demokratyczne odrodzenie Korei Południowej historycznym osiągnięciem. Wyraził opinię, że nominacja od laureata Pokojowej Nagrody Nobla może dać narodowi koreańskiemu dobre szanse na otrzymanie nagrody.

Współpraca Korei Południowej i Timoru Wschodniego

Podczas szczytu głowy państw uzgodniły pogłębienie współpracy dwustronnej w zakresie rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i innych dziedzin. Spotkanie w rezydencji Cheong Wa Dae było pierwszą oficjalną wizytą prezydenta Timoru Wschodniego w Korei Południowej od ustanowienia stosunków dyplomatycznych między krajami w 2002 roku.

Strony zgodziły się wzmocnić współpracę w zakresie ochrony własności intelektualnej, przeciwdziałania zmianom klimatu, pomocy rozwojowej i działań organów ścigania. Planują również zawrzeć umowy dotyczące współpracy klimatycznej i pomocy grantowej, a także rozszerzyć wymianę informacji w celu zwalczania przestępczości transnarodowej.

Kraje zamierzają pogłębiać współpracę w dziedzinie zatrudnienia poprzez południowokoreański system zezwoleń na pracę, wzmocnić ochronę pracowników z Timoru Wschodniego oraz rozszerzyć nauczanie języka koreańskiego. Przywódcy uzgodnili również regularne konsultacje dyplomatyczne i wzmocnienie współpracy w ASEAN, w tym w sprawie przewodnictwa Timoru Wschodniego w organizacji w 2029 roku.

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