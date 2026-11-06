Prezydent Nigerii Bola Tinubu ma otworzyć osiem dużych obiektów w stanie Akwa Ibom na południu kraju. Planuje odwiedzić stolicę stanu, Uyo, i zainaugurować projekty zrealizowane przez administrację gubernatora Umo Eno, informuje Premium Times Nigeria.

Na liście znajdują się droga Airport–Okopedi, Ring Road 3, kompleks biurowy AKWA-GIS, Centrum Dowodzenia i Kontroli, kurort ARISE Palm Resort, budynek terminalu międzynarodowego na lotnisku Victora Attaha, szpital lotniskowy oraz miasteczko lotnicze Ibom.

Alokacje budżetowe

Według publikacji w budżetach stanu na lata 2023–2026 przeznaczono łącznie 49,5 mld nair na pierwszy etap 14,5-kilometrowej drogi Airport–Okopedi. W budżetach na lata 2024–2026 zapisano 49 mld nair na projekt rozbudowy liczącej 7,868 km Ring Road 3, realizowany przez Hensek Services.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na budowę ARISE Palm Resort w 2025 roku przeznaczono 29,99 mld nair, a w 2026 roku kolejne 10 mld nair. Osobno 5 mld nair przeznaczono na konstrukcje przeciwerozyjne w pobliżu kurortu. Na budynek terminalu międzynarodowego na lotnisku Victora Attaha przeznaczono 59,65 mld nair w ciągu czterech cykli budżetowych.

Dostępność danych o zamówieniach publicznych

Premium Times Nigeria zaznacza, że nie znalazło publicznie dostępnych początkowych kwot kontraktów, danych o wykonawcach ani dokumentów dotyczących zamówień dla szeregu projektów. Ustawa stanowa o zamówieniach publicznych zobowiązuje właściwą agencję i zamawiających do regularnego publikowania takich informacji na portalu elektronicznym.

Publikacja zwróciła się także do stanowego komisarza ds. informacji Aniekana Umanaha z prośbą o informacje dotyczące kosztów projektów, zmian w kontraktach i procedur ich zawierania. Do czasu publikacji materiału nie odpowiedział on na telefony ani wiadomości.

Czytaj nas na