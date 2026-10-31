Prezydent Nigerii Bola Tinubu pochwalił nigeryjską Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) za pomoc amerykańskiemu Federalnemu Biuru Śledczemu w sprawie internetowego wymuszenia seksualnego. Jak informuje Premium Times Nigeria, powodem był list dyrektora FBI Kasha Patela do przewodniczącego EFCC Oli Olukoyede, w którym docenił on rolę nigeryjskiej agencji w śledztwie.

Tinubu oświadczył, że praca EFCC jest przykładem działalności instytucjonalnej, którą jego administracja dąży do rozwijania w kraju. Prezydent podkreślił również, że Nigeria nie może stać się schronieniem dla przestępców wykorzystujących ludzi w kraju lub poza jego granicami, i obiecał wsparcie organom ścigania oraz instytucjom antykorupcyjnym.

Ekstradycja podejrzanych

Śledztwo pod nazwą Operation Artemis dotyczyło ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Mudasiru Afiza Olawale i Adeboli Festusa Adekunle. Według EFCC jej jednostka w Lagos ułatwiła przekazanie obu mężczyzn stronie amerykańskiej 26 sierpnia po odrębnych dochodzeniach FBI.

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Według EFCC schematy były wymierzone w nieletnich chłopców w wieku od 13 do 17 lat. Podejrzani mieli grozić rozpowszechnieniem intymnych zdjęć ofiar i żądać pieniędzy za pośrednictwem przelewów, kart podarunkowych i kryptowalut.

Sprawy w Stanach Zjednoczonych

FBI powiązało śledztwo z dwoma odrębnymi przypadkami, w których amerykańscy nastolatkowie zmarli w wyniku samobójstwa po internetowym wykorzystaniu seksualnym i wymuszeniu. W jednym z epizodów 13-letniemu chłopcu zaproponowano na Instagramie wymianę nagich zdjęć, po czym rozmówca, według śledczych, zaczął grozić wysłaniem zdjęć do jego kontaktów.

Według EFCC Stany Zjednoczone zabiegały o ekstradycję 24-letniego Olawale, aby stanął przed sądem w związku z siedmioma zarzutami, w tym wykorzystania seksualnego nieletniego skutkującego śmiercią, nakłaniania nieletniego do czynności seksualnych, gróźb oraz rozpowszechniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Olawale został ekstradowany 27 sierpnia, a następnego dnia stanął przed sądem federalnym w Greensboro w Karolinie Północnej. Zarzuty pozostają twierdzeniami oskarżenia; mężczyznę uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona w sądzie.

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