Prezydent Nigerii Bola Tinubu oficjalnie rozpoczął kampanię na rzecz reelekcji na drugą kadencję podczas wiecu w stanie Kaduna na północnym zachodzie kraju. Kolejne wybory prezydenckie w najludniejszym kraju Afryki mają odbyć się w styczniu 2027 roku.

Jak informuje Deutsche Welle, Tinubu obiecał obywatelom lepszą przyszłość. Podczas wiecu mówił również o dobrobycie, stabilności, wzroście, odbudowie i możliwościach dla kraju.

Trudności gospodarcze

Kampania będzie prowadzona w warunkach kryzysu kosztów życia i problemów z bezpieczeństwem. Po objęciu władzy w 2023 roku Tinubu zlikwidował obowiązujące od lat subsydia na paliwo, co wywołało oburzenie i przyczyniło się do inflacji w Nigerii.

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Prezydent odrzucił krytykę swojej polityki gospodarczej, obarczając politycznych oponentów odpowiedzialnością za głód i biedę. Na początku tego miesiąca Tinubu przyznał, że kraj zmaga się z problemami gospodarczymi, lecz stwierdził, że reformy jego administracji nie stworzyły słabości gospodarki, ale im przeciwdziałają. Następnie rząd ogłosił możliwość wprowadzenia limitów cen paliwa.

Bezpieczeństwo i rywale

Jednym z kluczowych tematów wyborów będzie również bezpieczeństwo. Nigeria mierzy się z uzbrojonymi bandytami i porwaniami, a także z trwającym od dawna dżihadystycznym powstaniem, które rozpoczęło się wraz z powstaniem Boko Haram w 2009 roku. W piątek uzbrojeni napastnicy zabili co najmniej 20 osób podczas ataku na wieś na północnym wschodzie kraju.

Za prawdopodobnych głównych rywali Tinubu uważa się byłego wiceprezydenta Atiku Abubakara oraz byłego gubernatora stanu Petera Obiego. W wyborach w 2023 roku Tinubu otrzymał mniej niż 36,6% ważnych głosów, Abubakar — 29%, a Obi — 25,4%.

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