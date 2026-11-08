Prezydent Nigerii Bola Tinubu złożył kondolencje wojskowemu liderowi Nigru Abdurahamane Tchianiemu w związku ze śmiercią jego ojca, Elhadjiego Hassane. Jak informuje Premium Times Nigeria, zmarł on w czwartek, 5 listopada, w wieku 110 lat.

Kondolencje od prezydenta Nigerii

W oświadczeniu rozpowszechnionym przez rzecznika prezydenta Bayo Onanugę Tinubu powiedział, że rząd i naród Nigerii solidaryzują się z Nigrem w okresie żałoby.

Według Tinubu śmierć ojca jest głęboką osobistą stratą. Wezwał Tchianiego, by znalazł pocieszenie we wpływie, jaki jego ojciec wywarł na życie innych ludzi, a także w jego długowieczności.

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Prezydent Nigerii powiedział również, że zmarły pozostawił po sobie dziedzictwo wiary, honoru i uczciwości. Tinubu modlił się, aby Allah obdarzył zmarłego Al-Dżanną Firdaus i pocieszył jego rodzinę oraz bliskich.

Napięte relacje między krajami

Kondolencje złożono na tle napiętych stosunków dyplomatycznych między Nigerią a Nigrem po wojskowym zamachu stanu w Nigrze w lipcu 2023 roku, który odsunął od władzy rząd cywilny. W styczniu 2025 roku Niger, Mali i Burkina Faso wystąpiły ze Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej.

Tchiani wielokrotnie oskarżał Nigerię o spiskowanie z Francją w celu destabilizacji Nigru. W szczególności twierdził, że Abudża ułatwia tworzenie baz terrorystycznych w północno-zachodnich i północno-wschodnich regionach Nigru. Nigeria nazwała te oskarżenia bezpodstawnymi i zadeklarowała zaangażowanie na rzecz regionalnego pokoju i bezpieczeństwa.

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