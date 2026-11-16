Prezydent USA Donald Trump oświadczył 16 listopada w Waszyngtonie, że może spotkać się w tym tygodniu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w Chinach. Powiedział to dziennikarzom przed wyjazdem z Białego Domu na Filipiny i do Chin, informuje Channel NewsAsia.

Możliwe spotkanie w Chinach

Według Trumpa potencjalne spotkanie odbędzie się w Chinach, a obecność Kim Dzong Una będzie zależała od przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Prezydent USA oświadczył również, że podczas podróży planuje spotkać się z Xi Jinpingiem.

Trump wielokrotnie wyrażał zainteresowanie nowym spotkaniem z północnokoreańskim przywódcą podczas swojej obecnej kadencji prezydenckiej. Jednocześnie wysokiej rangi amerykańscy urzędnicy wcześniej oświadczali, że nie ma bezpośrednich planów przeprowadzenia takiego spotkania.

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Poprzednie kontakty

W latach 2017–2021 Trump kilkakrotnie spotykał się z Kim Dzong Unem, w tym w strefie zdemilitaryzowanej między dwiema Koreami. Wcześniej zapowiadał również rozmowy z przywódcą KRLD, które ostatecznie nie doszły do skutku.

Korea Północna publicznie oświadczyła, że obecnie nie zamierza odbyć spotkania z prezydentem USA. Przedstawicielstwo KRLD przy ONZ nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

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