Prezydent USA Donald Trump wciąż nie zatwierdził proponowanej sprzedaży Tajwanowi uzbrojenia i sprzętu wojskowego o wartości 14 mld dolarów. Tajpej od kilku miesięcy oczekuje na decyzję Waszyngtonu, ponieważ planuje wykorzystać te systemy do odstraszania potencjalnego ataku Chin, informuje The Japan Times.

Chiny sprzeciwiają się amerykańskiemu wsparciu wojskowemu dla Tajwanu, który Pekin uważa za część swojego terytorium i któremu groził zajęciem siłą. Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem Tajwanu w dziedzinie bezpieczeństwa i po zmianie uznania dyplomatycznego z Tajpej na Pekin w 1979 roku nadal dostarczają wyspie uzbrojenie obronne zgodnie z Ustawą o stosunkach z Tajwanem.

Co obejmuje pakiet

Tajwan buduje wielowarstwowy system obrony powietrznej T-Dome. Według gazety pakiet o wartości 14 mld dolarów ma obejmować pociski Patriot, zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania oraz system radarowy obrony powietrznej z obserwacją w zakresie 360 stopni.

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Su Tzu-yun, ekspert z tajpejskiego Instytutu Badań nad Obronnością Narodową i Bezpieczeństwem, oświadczył, że systemy te razem mogą zwiększyć odporność strategicznej obrony powietrznej Tajwanu. Środki na zakup mają pochodzić z wartej 25 mld dolarów ustawy obronnej, którą parlament Tajwanu uchwalił w maju po kilku miesiącach sporów politycznych.

Dlaczego decyzja jest odkładana

W maju Trump i przywódca Chin Xi Jinping spotkali się w Pekinie, próbując złagodzić napięcia handlowe między dwoma krajami. Xi ostrzegł wówczas prezydenta USA, że błędy w kwestii Tajwanu mogą doprowadzić do konfliktu między Waszyngtonem a Pekinem.

Sprzedaż broni o rekordowej wartości może zagrozić rozejmowi handlowemu między USA a Chinami. Sekretarz stanu USA Marco Rubio informował w czerwcu, że pakiet jest rozpatrywany. Amerykańscy urzędnicy oceniali także, czy zapasy uzbrojenia USA są wystarczające do operacji w Iranie. Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że prawdopodobieństwo podziału pakietu na kilka mniejszych części znacznie wzrosło.

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