W chińskim Shenzhen 19 listopada prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimir Putin rozpoczęli dwustronne rozmowy. Spotkanie odbyło się podczas szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Informuje o tym Anadolu Agency.

Spotkanie po szczycie APEC

Przed rozpoczęciem dwustronnych rozmów obaj przywódcy wzięli udział w 33. spotkaniu liderów gospodarczych APEC. Podczas wydarzenia w Shenzhen Trump i Putin przemówili do zgromadzonych przywódców. Rozmowy rozpoczęły się po ich udziale w tym spotkaniu.

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Oświadczenie Trumpa

Przed częścią spotkania otwartą dla prasy Trump powiedział dziennikarzom, że od dawna zna Putina. Według niego rozmowy mogą zapoczątkować pozytywne zmiany lub przynieść rezultaty. Wyraził przekonanie, że może się tak stać.

Putin nie złożył żadnych oświadczeń dziennikarzom podczas otwartej części dwustronnego spotkania.

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