Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że może nie poprzeć żadnego kandydata ubiegającego się o zajęcie jego miejsca w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Zapytany w wywiadzie dla programu CBS 60 Minutes, czy poprze potencjalnego następcę, Trump odpowiedział: „Prawdopodobnie. Niekoniecznie”. Później dodał: „Może lepiej będzie, jeśli się nie będę wtrącał”.

Jak podaje Anadolu Agency, Trump jednocześnie podkreślił, że jego poparcie mogłoby mieć znaczący wpływ w Partii Republikańskiej. Według niego jego poparcie dla kandydatów było wcześniej bardzo wpływowe.

Potencjalni kandydaci

Odpowiadając na pytanie o potencjalnego następcę, poza wiceprezydentem J.D. Vance’em, Trump pozytywnie wypowiedział się o sekretarzu stanu Marco Rubio. Nazwał Rubio silnym kandydatem i stwierdził, że ten „wykonuje fantastyczną pracę”. Prezydent wspomniał również kilku senatorów, których uważa za silnych pretendentów, jednak nie podał ich nazwisk.

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Ocena wyników wyborów śródokresowych

Po znaczących stratach Republikanów w wyborach śródokresowych Trump oświadczył, że jego ruch Make America Great Again może istnieć także po zakończeniu jego prezydentury. Określił MAGA jako „zdrowy rozsądek” i wymienił kontrolę granic, silną armię oraz wzrost gospodarczy jako zasady ruchu.

Trump częściowo przypisał nieudane wyniki Republikanów „złemu przekazywaniu komunikatu”. Przyznał, że problem mógł leżeć również w jego komunikacji, choć wcześniej w wywiadzie mówił o dziesiątkach wieców wyborczych. Prezydent skrytykował także media, twierdząc, że nie relacjonują one wiadomości pozytywnych dla Republikanów.

Trump nalegał, że poparcie społeczne dla jego działań dotyczących wojny z Iranem pozostaje „fenomenalne”, choć według agencji kilka sondaży wskazuje na coś innego. Twierdził również, że powszechne niezadowolenie z jego polityki gospodarczej nie jest związane z wojną z Iranem.

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