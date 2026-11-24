Prezydent USA Donald Trump we wtorek wręczył byłemu burmistrzowi Nowego Jorku Rudy’emu Giulianiemu Prezydencki Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie w kraju. Informuje o tym The Hill.

W Białym Domu podkreślono rolę Giulianiego po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, po których zyskał przydomek „burmistrza Ameryki”. Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales nazwała go oddanym urzędnikiem państwowym, którego zdecydowane przywództwo wywarło trwały wpływ na Nowy Jork i USA.

Reakcja Giulianiego

Giuliani oświadczył, że otrzymanie nagrody jest dla niego zaszczytem. Swoje własne wyróżnienia w służbie publicznej powiązał z radą byłego prezydenta Ronalda Reagana i podzielił się uznaniem z ludźmi, którzy pracowali razem z nim, w tym z tymi, którzy zginęli w sprawach, o które wspólnie walczyli.

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Podczas pracy jako burmistrz Nowego Jorku Giuliani był również znany ze ścigania kilku przywódców mafii oraz polityki stanowczego zwalczania przestępczości. W 2008 roku krótko uczestniczył w walce o nominację Partii Republikańskiej na kandydata na prezydenta, lecz później wycofał swoją kandydaturę i poparł senatora Johna McCaina.

Sojusznik Trumpa

Giuliani wspierał pierwszą kampanię prezydencką Trumpa w 2016 roku, a później dołączył do jego zespołu prawnego i stanął na czele działań mających na celu unieważnienie wyników wyborów w 2020 roku. The Hill pisze, że był pozwanym w dwóch sprawach o zniesławienie związanych z bezpodstawnymi twierdzeniami o fałszerstwach wyborczych. Postawiono mu również zarzuty na podstawie ustawy RICO w stanie Georgia.

Wydanie zaznacza, że Giuliani został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku i Waszyngtonie z powodu powtarzających się fałszywych oświadczeń dotyczących wyborów. W listopadzie 2025 roku Trump ułaskawił Giulianiego i innych sojuszników związanych z próbami unieważnienia wyników wyborów w 2020 roku.

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