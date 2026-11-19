W Chinach prezydent USA Donald Trump oświadczył, że osiągnięcie wzajemnego porozumienia w sprawie ograniczenia broni jądrowej będzie trudne. Po rozmowach z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, przywódcą państwa-agresora Rosji, powiedział, że będzie nadal pracował nad tą kwestią.

Jak informuje Jerusalem Post, powołując się na Reutersa, Trump złożył to oświadczenie w czwartek podczas rozmowy telefonicznej z agencją. W tym czasie wracał do Waszyngtonu po trójstronnym szczycie w Chinach.

Ocena rozmów

Według Trumpa popiera on samą ideę ograniczenia uzbrojenia jądrowego. Jednocześnie prezydent USA zaznaczył, że negocjacje dotyczące takiego porozumienia są dla niego, jako głowy państwa, bardzo trudnym zadaniem.

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Trump oświadczył również, że mimo złożoności procesu negocjacyjnego zamierza nadal pracować nad osiągnięciem porozumienia.

Spotkanie w Chinach

W materiale zaznaczono, że przed rozmową z Reuters Trump uczestniczył w trójstronnym szczycie w Chinach wraz z Xi Jinpingiem i Putinem. W podpisie pod zdjęciem Jerusalem Post wskazano, że przywódcy byli na wydarzeniu w Shenzhen podczas szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

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