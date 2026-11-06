Prezydent Trump rozmawiał z emirem Kataru o deeskalacji w regionie — NDTV World
Prezydent USA Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z emirem Kataru, szejkiem Tamimem bin Hamadem Al Thanim. Strony omówiły wysiłki dyplomatyczne mające na celu deeskalację napięć w regionie, informuje NDTV World.
Wysiłki mediacyjne Kataru
Według Amiri Diwan, kancelarii emira Kataru, Trump i szejk Tamim rozmawiali o wysiłkach dyplomatycznych podejmowanych przez Katar jako mediatora. Rozmowa odbyła się w czasie kontaktów dyplomatycznych mających zapobiec nowej eskalacji konfliktu między USA a Iranem.
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W materiale zaznaczono, że rozmowa była jednym z serii kontaktów dyplomatycznych. Główny dyplomata Iranu również rozmawiał ze swoimi odpowiednikami w państwach Zatoki Perskiej.
Apel o dialog
Emir Kataru podkreślił znaczenie kontynuowania dialogu i wykorzystywania środków dyplomatycznych do rozwiązywania sporów oraz zapobiegania dalszej eskalacji. Wskazano to w oświadczeniu kancelarii emira.