Prezydent USA Donald Trump na szczycie w Manili na Filipinach dołączył do pierwszego od dwóch lat spotkania przywódców Czterostronnego Dialogu Bezpieczeństwa — USA, Japonii, Australii i Indii. Przed rozpoczęciem rozmów ogłosił uruchomienie „akceleratora” w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz poinformował o nowych ustaleniach dotyczących ochrony łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.

W spotkaniu odbywającym się na marginesie wydarzeń Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej uczestniczyli premier Japonii Sanae Takaichi, premier Australii Anthony Albanese oraz premier Indii Narendra Modi. Jak informuje The Japan Times, był to pierwszy udział Trumpa w szczycie Czterostronnego Dialogu Bezpieczeństwa.

AI i minerały krytyczne

Trump oświadczył, że przyszłość kluczowych technologii powinna być kształtowana przez państwa, które podzielają wspólne wartości i interesy. Według niego nowa inicjatywa w dziedzinie AI ma sprzyjać takiemu rozwojowi technologii.

Prezydent USA poinformował również o kilku nowych porozumieniach dotyczących minerałów krytycznych. Powiedział, że mają one wzmocnić łańcuchy dostaw i zmniejszyć podatność państw uczestniczących na przymus ekonomiczny ze strony jednego dostawcy.

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Japonia pozostaje w napiętych relacjach z Chinami po wypowiedziach Takaichi o możliwości japońskiej interwencji wojskowej w przypadku kryzysu wokół Tajwanu. Po tych wypowiedziach Chiny wpisały dziesiątki japońskich firm na czarną listę eksportową, zakazując dostaw towarów podwójnego zastosowania, a także wstrzymały eksport metali ziem rzadkich ważnych dla japońskiej gospodarki.

Rola Czterostronnego Dialogu Bezpieczeństwa

W wystąpieniu otwierającym Takaichi oświadczyła, że Czterostronny Dialog Bezpieczeństwa będzie kształtował przyszłość regionu Indo-Pacyfiku, i wezwała do nadania nowego impulsu temu strategicznie ważnemu formatowi.

Grupa, zainicjowana przez zmarłego premiera Japonii Shinzo Abe w 2007 roku, zrzesza cztery demokracje i jest ważnym elementem japońskiej strategii w regionie Indo-Pacyfiku. Chiny uważają ten format za próbę otoczenia Pekinu, podczas gdy jego uczestnicy podkreślają, że nie jest on skierowany przeciwko żadnemu konkretnemu państwu.

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