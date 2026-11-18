Prezydent USA Donald Trump podczas wizyty w Manili ogłosił zawarcie dużej dwustronnej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Filipinami. Poinformowała o tym Anadolu Agency. Oświadczenie złożył podczas państwowego obiadu w Pałacu Malacañang, wydanego przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr. i pierwszą damę Lizę Aranetę-Marcos.

Trump nazwał porozumienie największą umową handlową, jaką USA kiedykolwiek zawarły, i stwierdził, że jest ono sprawiedliwe dla obu krajów. Jednocześnie nie podał szczegółów dotyczących stawek celnych, ustępstw dla poszczególnych sektorów, skali inwestycji, podpisania dokumentu ani harmonogramu jego wdrożenia.

Cła i handel dwustronny

Manila zabiega o złagodzenie amerykańskiego cła na filipińskie towary, które wynosi 12,5%. USA wprowadziły tę stawkę w lipcu z powodu deklarowanej przez Waszyngton niezdolności Filipin do ograniczenia importu produktów wytworzonych z wykorzystaniem pracy przymusowej.

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Według Biura Przedstawiciela Handlowego USA łączna wartość handlu towarami i usługami między USA a Filipinami w 2025 roku osiągnęła około 40,9 mld dolarów. To o 10,9%, czyli o 4 mld dolarów, więcej niż rok wcześniej. Deficyt USA w handlu towarami z Filipinami wzrósł o 73,6% — do 8,5 mld dolarów, natomiast deficyt w handlu usługami zmniejszył się o 8,6% — do 3,6 mld dolarów.

Obrona, energetyka i współpraca jądrowa

Trump oświadczył również, że sojusz USA i Filipin jest obecnie silniejszy niż kiedykolwiek, w obliczu obaw o bezpieczeństwo w regionie Indo-Pacyfiku. Poinformował o rozszerzeniu współpracy obronnej z Manilą, nazywając ją jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa regionalnego.

Prezydent USA wspomniał o możliwościach partnerstwa energetycznego, w tym o proponowanym dużym projekcie rurociągu na Alasce, który ma dostarczać energię sojusznikom i partnerom przez Pacyfik. Jak stwierdził, Filipiny mogą stać się naturalnym partnerem tej inicjatywy, a negocjacje już trwają. Trump powiedział także, że USA i Filipiny prawdopodobnie zrealizują duży wspólny projekt w dziedzinie energetyki jądrowej.

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