Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które ma ograniczyć możliwość zwracania się przez Kongres o określone informacje do agencji federalnych, ich pracowników i wykonawców. Informuje o tym The Hill.

Warunki dotyczące zapytań Kongresu

Dokument nosi tytuł „Ochrona przywilejów władzy wykonawczej i zwiększenie efektywności kontraktów federalnych”. Stwierdzono w nim, że Kongres nie może żądać informacji od organów władzy wykonawczej, urzędników państwowych ani federalnych wykonawców bez należytego celu legislacyjnego, który nie ingeruje w kluczowe funkcje władzy wykonawczej.

Rozporządzenie zobowiązuje również federalnych wykonawców do natychmiastowego powiadamiania Białego Domu i odpowiednich agencji o obecnych lub przyszłych zapytaniach Kongresu. Wykonawcy muszą stosować się do instrukcji otrzymanych od Białego Domu.

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Możliwy spór sądowy

Jeśli Biały Dom zażąda od urzędników administracji, aby nie przekazywali Kongresowi komunikacji, powołując się na przywilej władzy wykonawczej, spór może trafić do sądu. Departament Sprawiedliwości USA bronił takich uprawnień w swoim memorandum wcześniej w tym roku.

Demokraci deklarowali zamiar zbadania działalności Trumpa i jego sojuszników po zdobyciu większości w obu izbach Kongresu w wyborach śródokresowych. Przyszły przewodniczący komisji nadzoru Izby Reprezentantów Robert Garcia zwrócił się do administracji w mediach społecznościowych w noc wyborczą, wzywając: „Lawyer up”.

Doradca Białego Domu Will Scharf w liście obiecał przeciwdziałać dochodzeniom Demokratów. Poinformował również członków Partii Demokratycznej, że nie będą mieli uprawnień do wysyłania pism dotyczących dochodzeń, dopóki oficjalnie nie uzyskają większości w styczniu. Wcześniej Scharf wydał wewnętrzną dyrektywę, zgodnie z którą pracownicy Białego Domu muszą uzyskać zgodę administracji przed zeznawaniem w Kongresie.

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