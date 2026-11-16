W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że możliwy powrót Jensena Huanga na stanowisko szefa Nvidii nie byłby złym pomysłem. Powiedział również, że nie uważa za udowodnione twierdzeń o prawdopodobnych związkach kobiety, z którą Huang był w relacji, z chińskim wywiadem.

Wypowiedź Trumpa na temat Nvidii

Jak informuje The Independent, Trump powiedział dziennikarzom, że znaczna grupa osób chciałaby powrotu Huanga do kierowania firmą. Prezydent dodał, że nie sprzeciwiałby się takiej decyzji i uważa, że współzałożyciel Nvidii wyciągnął ważną lekcję.

Trump wspomniał również szefa Apple Tima Cooka jako nazwisko, które wcześniej proponował w kontekście kierowania Nvidią. Jednocześnie w nowych komentarzach podkreślił, że powrót Huanga mógłby być dopuszczalną opcją.

Twierdzenia o związkach z wywiadem

Według publikacji Huang opuścił stanowisko w ubiegłym tygodniu po tym, jak przyznał się do pozamałżeńskiej relacji z bizneswoman Alice Huang, która nie jest z nim spokrewniona. Amerykańscy urzędnicy opisywali ją jako osobę podejrzewaną o związki z chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego.

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The New York Times, na który powołuje się The Independent, informował, że amerykański wywiad doszedł do wniosku, iż Alice Huang została zwerbowana przez chińską służbę specjalną. Według gazety miała rzekomo otrzymać zadanie wywierania wpływu na Huanga, aby ułatwił sprzedaż Pekinowi bardziej zaawansowanych chipów Nvidii. The New York Times pisał także o innej relacji Huanga — z podwładną; według gazety skłoniło to radę dyrektorów do usunięcia go z firmy.

Trump oświadczył, że nie słyszał potwierdzenia, iż kobieta była agentką Chin, także od sekretarza stanu Marco Rubio. Podkreślił, że nikt nie udowodnił jej udziału w szpiegostwie, i zasugerował, że mogła nie być szpiegiem.

Jednocześnie, według The New York Times, Rubio przygotował tajną notatkę dotyczącą możliwego zwerbowania Alice Huang i w maju poinformował o tym Trumpa na pokładzie Air Force One podczas podróży do Chin. Trump powiedział, że nie słyszał o tych danych wywiadowczych.

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