Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, że liczne zakłócenia w działaniu banków, firm technologicznych i usług w kraju były odrębnymi przypadkami i często występowały podczas aktualizacji systemów. Powiedział to 20 listopada na konferencji prasowej w Białym Domu, informuje Anadolu Agency.

Aktualizacje systemów i awarie

Według Trumpa tysiące firm w USA jednocześnie modernizują swoje systemy, a podczas takich procesów mogą pojawiać się problemy. Podkreślił, że awarie nie były ze sobą powiązane i nie stanowiły jednego skoordynowanego incydentu.

Trump powiedział również, że firmy mogą aktualizować systemy ze względu na sztuczną inteligencję lub z innych powodów. Według niego podczas takich procesów sytuacja czasami może wymknąć się spod kontroli, jednak wszystkie przypadki były odrębnymi wydarzeniami.

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Infrastruktura kontroli ruchu lotniczego

Trump oddzielnie rozróżnił zakłócenia dotyczące kontroli ruchu lotniczego od problemów prywatnych firm. Wyjaśnił je przestarzałością infrastruktury, która, jak powiedział, ma ponad 55 lat. Administracja USA dąży do uzyskania od Kongresu 50 miliardów dolarów na stworzenie nowego systemu kontroli ruchu lotniczego.

Odejście dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa

Trump oświadczył także, że zwolnił krajowego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Seana Cairncrossa, wyjaśniając tę decyzję swoją oceną jego pracy. Przedstawiciel Białego Domu wcześniej potwierdził, że Cairncross opuścił stanowisko, ale nie sprecyzował, czy został zwolniony.

W ciągu miesiąca awarie dotknęły duże banki, linie lotnicze, firmy technologiczne i sieci federalne. Urzędnicy oświadczyli, że przyczyną zakłóceń nie były cyberataki.

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