Prezydent USA Donald Trump powiedział w Hamilton w Kanadzie, że antysemityzm w Stanach Zjednoczonych, jego zdaniem, zaczął się za czasów Baracka Obamy. Porównał również obecną sytuację do Niemiec z 1938 roku.

Wypowiedź o antysemityzmie

Odpowiadając na pytanie, na ile niepokoi go wzrost antysemityzmu i co można w związku z tym zrobić, Trump powiedział, że jest zaskoczony wydarzeniami w USA. Według niego sytuacja przypomina Niemcy z 1938 roku, a tendencja utrzymuje się i jest dla niego szokująca, informuje Anadolu Agency.

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Wypowiedzi dotyczące Izraela

Zapytany, czy uważa się za najbardziej proizraelskiego prezydenta USA, Trump odpowiedział, że tak. Oświadczył również, że nie rozumie poparcia Amerykanów pochodzenia żydowskiego dla wybranego senatora stanowego Michigan Abdula El-Sayeda zamiast kandydata Partii Republikańskiej.

Trump nazwał takie poparcie niezrozumiałym i powiedział, że jest to trudna grupa wyborców. Ponadto twierdził, że ma w Izraelu 99-procentowe poparcie, i oświadczył, że jest bardzo skłonny wspierać Izrael.

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