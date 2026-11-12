Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że natychmiast podwoi cła dla Meksyku, jeśli meksykańskie władze nie powstrzymają rzekomo dużych grup migrantów zmierzających ku południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Groźba dotycząca ceł

Trump opublikował oświadczenie w serwisie społecznościowym Truth Social 12 listopada. Stwierdził, że Meksyk musi powstrzymać migrantów, w przeciwnym razie cła wobec tego kraju zostaną natychmiast podwojone i nie będzie żadnych ustępstw.

Prezydent USA twierdził również, że rzekomo organizowane są duże karawany migrantów, które rozpoczynają „nielegalny marsz” przez Meksyk. Według niego inne państwa rzekomo kierują do USA ludzi, których nie chcą pozostawiać u siebie.

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Oświadczenia dotyczące sytuacji na granicy

Trump powiązał rzekome nasilenie ruchu migrantów z wyborami śródokresowymi, które odbyły się we wtorek. Oświadczył, że po porażce Republikanów, gdy Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu i wygrali wybory gubernatorskie w kluczowych stanach, wznawia się „inwazja” na USA.

Według Trumpa o jego ostrzeżeniu poinformowano meksykańskich urzędników, amerykańską Straż Graniczną oraz amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną. Wspomniał także o władzach Teksasu, w tym o przyszłej demokratycznej gubernator Ginie Hinojosie, która pokonała urzędującego republikańskiego gubernatora Grega Abbotta. Rząd Meksyku nie skomentował od razu wypowiedzi Trumpa ani jego groźby podwyższenia ceł.

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