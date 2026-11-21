Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że włamanie do bazy danych Federalnego Biura Śledczego może mieć pozytywną stronę. W wywiadzie dla Fox News potwierdził, że doszło do włamania do systemu wykorzystywanego przez organy ścigania różnych szczebli do wymiany informacji kryminalnych.

Oświadczenie Trumpa

Trump zasugerował, że w wyniku incydentu mogą pojawić się informacje o tym, co nazwał fałszerstwami podczas wyborów. Zapytał również, kto stoi za atakiem, i powiedział, że włamanie może umożliwić dowiedzenie się więcej o tym, co nazwał „Rosja, Rosja, Rosja”.

Dane z bazy NCIC

Jak podaje CNBC, powołując się na dwóch poinformowanych rozmówców MS NOW, sprawcy uzyskali dostęp do Narodowego Centrum Informacji Kryminalnej (NCIC). Baza zawiera między innymi rejestry odcisków palców FBI, dane o osobach poszukiwanych, osobach skazanych za brutalne przestępstwa oraz osobach zaginionych.

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Baza NCIC jest przeznaczona wyłącznie do użytku organów ścigania, ale nie ma statusu tajnej. Obecnie nie wiadomo, jakie dokładnie dane mogły zostać wykradzione podczas ataku. FBI nie udzieliło CNBC natychmiastowego komentarza w sprawie incydentu.

To już drugie niedawne włamanie do systemów FBI. We wrześniu grupa ShinyHunters włamała się na stronę agencji dotyczącą zatrudnienia. Wówczas skompromitowano dane obecnych i byłych pracowników FBI, a część operacji agencji zawieszono do czasu usunięcia problemu.

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