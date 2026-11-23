Prezydent USA Donald Trump mianował dyrektora Wywiadu Narodowego Jaya Claytona pełniącym obowiązki krajowego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa. Będzie on sprawował to stanowisko do czasu zatwierdzenia przez Senat kandydatury Kirsten Davis, informuje Anadolu Agency.

Tymczasowe powołanie Claytona

Według The Washington Post, które podało, że jako pierwszy o nominacji poinformował Axios, Clayton będzie pełnił obowiązki krajowego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa do czasu zatwierdzenia przez Senat kandydatury Davis. Obecnie zajmuje ona stanowisko głównej dyrektorki ds. informacji w Pentagonie.

Jako dyrektor Wywiadu Narodowego Clayton koordynuje pracę 18 amerykańskich agencji wywiadowczych. Kieruje również grupą zadaniową Białego Domu ds. sztucznej inteligencji.

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Zmiana po zakłóceniach technicznych

Nominacja nastąpiła po serii zakłóceń technologicznych w tym miesiącu, które dotknęły linie lotnicze, banki i popularne platformy oprogramowania. W szczególności problemy dotyczyły łączności kontroli ruchu lotniczego Federalnej Administracji Lotnictwa USA oraz Microsoft Outlook. Według doniesień incydenty te nie wydają się cyberatakami, jednak wpłynęły na ważne systemy.

W ubiegłym tygodniu Trump zwolnił ówczesnego krajowego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Seana Cairncrossa i początkowo mianował Davis pełniącą obowiązki. Biały Dom oświadczył, że prezydent zdecydował się nominować ją na to stanowisko na stałe. Do czasu zatwierdzenia przez Senat Davis będzie pracować jako starsza doradczyni Claytona.

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