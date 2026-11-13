Prezydent USA Donald Trump 13 listopada przedłużył o 90 dni zwolnienie z ustawy Jonesa, które umożliwia tankowcom pod obcą banderą transport ropy i innych towarów między portami Stanów Zjednoczonych. Decyzja zachowuje dla przewoźników dostęp do szerszej floty statków.

Indywidualne zezwolenia na rejsy

Jak informuje OilPrice, przedłużenie potwierdził przedstawiciel Białego Domu w komentarzu dla Reutersa. Jest to już najdłuższe w historii zwolnienie z tej ustawy morskiej. Jednocześnie zagraniczne statki muszą uzyskiwać zgodę na każdy pojedynczy rejs — ograniczenie to wprowadzono w sierpniu po krytyce wcześniejszych ogólnych zwolnień ze strony amerykańskiej branży morskiej.

Ustawa Jonesa, przyjęta w 1920 roku, przewiduje, że ładunki między amerykańskimi portami muszą być przewożone statkami zbudowanymi w USA, należącymi do amerykańskich właścicieli i z amerykańską załogą. Zgodnie z obecnymi zasadami przewoźnicy muszą wykazać brak odpowiednich amerykańskich statków, zanim otrzymają pozwolenie na korzystanie z zagranicznej floty.

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Wpływ na przewozy i ceny

Jedną z pierwszych firm, które skorzystały z początkowego zwolnienia, była Phillips 66. W kwietniu przetransportowała ona około 300 tys. baryłek ropy Bakken z Teksasu do rafinerii Trainer należącej do Monroe Energy w Pensylwanii. Rejs wykonał tankowiec HTM Warrior pod banderą Malty.

Według danych rządowych przytoczonych przez Reutersa w ramach ogólnych zwolnień w marcu i maju wydano około 300 zezwoleń. Po przejściu w sierpniu na indywidualne zatwierdzanie rejsów wydano 48 zezwoleń.

Biały Dom liczy, że dodatkowa elastyczność w przewozach pomoże ograniczyć ceny benzyny, oleju napędowego i nawozów. Jednocześnie wcześniejsze zwolnienia, według publikacji, nie doprowadziły do znaczącego spadku cen na stacjach paliw, ponieważ transport morski stanowi jedynie niewielką część detalicznej ceny paliwa.

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