Prezydent USA Donald Trump skrytykował swojego doradcę ds. imigracji, zastępcę szefa personelu Białego Domu Stephena Millera, twierdząc, że posunął się on za daleko w kampanii deportacyjnej. Informuje o tym NDTV, powołując się na „The Wall Street Journal”.

Według gazety powodem niezadowolenia Trumpa było stanowisko pierwszej damy Melanii Trump. Powiedziała ona mężowi, że wśród osób deportowanych w ramach zakrojonej na szeroką skalę antyimigracyjnej kampanii administracji byli ludzie, których znała.

Obawy po nalotach w Minnesocie

Jak pisze „The Wall Street Journal”, nie był to pierwszy raz, gdy Melania Trump wyrażała zastrzeżenia wobec polityki deportacyjnej administracji. W marcu miała należeć do grupy doradców, którzy ostrzegali prezydenta, że kampania poszła za daleko. Rozmowy odbywały się w atmosferze napięć w Minnesocie po nalotach amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej.

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Pierwsza dama uczestniczyła także w rozmowach z szefową personelu Białego Domu Susie Wiles i innymi wysokimi urzędnikami na temat reakcji administracji na przemoc oraz możliwego przeglądu podejścia. Publikacja zauważa, że polityka imigracyjna stała się ważnym tematem politycznym dla Partii Republikańskiej po wyborach w połowie kadencji.

Wypowiedzi Millera po strzelaninie

Miller był jedną z kluczowych postaci administracji kształtujących jej twardą politykę imigracyjną. Po śmierci dwóch obywateli USA w Minneapolis jego wypowiedzi również spotkały się z krytyką. 24 stycznia funkcjonariusze amerykańskiej Straży Granicznej zastrzelili pielęgniarza oddziału intensywnej terapii Alexa Prettiego podczas operacji egzekwowania przepisów imigracyjnych.

Miller nazwał Prettiego terrorystą wewnętrznym i oświadczył, że próbował on zabić agentów federalnych. Wcześniej w podobny sposób określał Renee Good, którą agent ICE zastrzelił w jej samochodzie. Rodzina Good złożyła pozew przeciwko agentowi i innym urzędnikom administracji Trumpa; Miller również został wymieniony wśród pozwanych w tej sprawie.

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