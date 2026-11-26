Prezydent USA Donald Trump 4 grudnia odwiedzi stan Arizona, gdzie wystąpi podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod nową fabrykę mikrochipów firmy Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Poinformował o tym The Independent, powołując się na Biały Dom i tajwańską firmę.

Piąty etap rozbudowy

Wizyta Trumpa zbiega się z rozpoczęciem budowy piątego etapu kompleksu produkcyjnego TSMC w rejonie Phoenix. Zakłady firmy w Arizonie produkują mikrochipy dla Nvidia, Apple, AMD, Broadcom i Qualcomm.

W lipcu TSMC ogłosiła zamiar dodatkowego zainwestowania 100 mld dolarów w rozbudowę mocy produkcyjnych w USA. Po tym łączna wartość zadeklarowanych przez firmę inwestycji w amerykańską produkcję chipów ma wynieść 265 mld dolarów.

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Miejsca pracy i wsparcie państwowe

Według szacunków Białego Domu rozbudowa produkcji umożliwi utworzenie 10 tys. bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych 11 tys. pośrednich miejsc pracy w lokalnej społeczności. Obecnie teren inwestycji zapewnia ponad 12 tys. miejsc pracy w budownictwie.

Trump przedstawia inwestycje firmy jako skutek swojej polityki celnej. Jednocześnie budowa TSMC w Arizonie rozpoczęła się za prezydentury Joego Bidena, a ponadpartyjna ustawa CHIPS and Science Act, podpisana przez Bidena, przyczyniła się do częściowego wsparcia finansowego projektu.

Rozbudowa produkcji odbywa się w warunkach rosnącego popytu na chipy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. USA zwiększają również krajową produkcję półprzewodników, aby zmniejszyć podatność łańcuchów dostaw.

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