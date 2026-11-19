Prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia na 33. Spotkaniu Liderów Gospodarczych APEC w chińskim Shenzhen oświadczył, że Waszyngton sprzeciwia się wszelkim globalnym próbom regulowania, kontrolowania lub ograniczania sztucznej inteligencji. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie dotyczące sztucznej inteligencji

Trump nazwał tę technologię superinteligencją i użył oznaczenia SI. Według niego Stany Zjednoczone nie dopuszczą do globalistycznych regulacji ani innych działań mających na celu kontrolowanie lub ograniczanie tej technologii.

Amerykański prezydent oświadczył również, że USA są światowym liderem w dziedzinie superinteligencji, którą nazwał największą transformacją technologiczną od czasu rewolucji przemysłowej. Jednocześnie Trump powiedział, że technologia ta ma negatywne elementy, którymi należy ostrożnie zarządzać.

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Energetyka i planowane spotkania

W swoim przemówieniu Trump mówił również o amerykańskiej gospodarce i eksporcie surowców energetycznych do krajów regionu. Wspomniał o zatwierdzeniu przez jego administrację rurociągu na Alasce, który ma dostarczać gaz ziemny do Azji.

Prezydent USA oświadczył również, że amerykańskie firmy naftowe wchodzą do Wenezueli, a Stany Zjednoczone prowadzą tam znaczący biznes. Ponadto Trump poinformował, że później tego samego dnia spotka się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz Władimirem Putinem, prezydentem Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Nazwał planowane trójstronne spotkanie historycznym i powiedział, że jego uczestnicy omówią nowe możliwości dla trzech stron.

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