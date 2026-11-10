W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem w sensie militarnym faktycznie się zakończyła. Złożył to oświadczenie w poniedziałek w sali briefingowej Białego Domu po spotkaniu z premierem Kataru.

Oświadczenie Trumpa

Trump powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone utrzymują status quo. Oświadczył również, że dąży do osiągnięcia długoterminowego rozwiązania, które osłabiłoby irański program nuklearny.

Jak podaje NDTV, jest to jedno z najbardziej konkretnych oświadczeń prezydenta dotyczących odejścia od jego wcześniejszej groźby wznowienia uderzeń na Iran po wyborach śródokresowych w USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Negocjacje i możliwe uderzenia

W niedzielnym wywiadzie telefonicznym dla CNN Trump powiedział, że wznowienie uderzeń byłoby niezwykle mało prawdopodobne, gdyby Stany Zjednoczone dostrzegły postęp w negocjacjach z Iranem, a Teheran podpisał silne porozumienie. Jednocześnie oświadczył, że USA wyznaczyły cele infrastrukturalne, w tym 38 mostów, które mogłyby zaatakować w przypadku wznowienia działań wojennych.

Według publikacji amerykańskie wojsko co najmniej dwa razy w poprzednim tygodniu przeprowadziło ograniczone uderzenia na irańskie systemy obrony powietrznej. W sobotę USA ostrzelały i unieruchomiły również statek handlowy, który, jak twierdzi Waszyngton, próbował przełamać morską blokadę irańskich portów.

Wojna i wybory

Ośmiomiesięczna wojna, według NDTV, spowodowała wzrost cen paliw i wpłynęła na niemal wszystkie sektory światowej gospodarki. W ubiegłotygodniowych wyborach śródokresowych Partia Republikańska Trumpa straciła kontrolę nad obiema izbami Kongresu, które przeszły w ręce demokratów.

Czytaj nas na