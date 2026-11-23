W Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump powiedział, że Chiny mogą kupić kolejne 250 samolotów Boeing. Oświadczenie złożył w poniedziałek w wywiadzie dla CNBC, informuje Anadolu Agency.

Możliwy dodatkowy zakup

Według Trumpa już doprowadził on do początkowej sprzedaży Chinom 250 samolotów Boeing. Prezydent USA zasugerował, że strona chińska może kupić kolejne 250 takich samolotów.

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W rozmowie z CNBC powiedział: „Tak przy okazji, sprzedałem Chinom 250 Boeingów i myślę, że kupią kolejne 250”. Trump wyraził przypuszczenie dotyczące możliwego zakupu, a nie poinformował o zawarciu nowej umowy.

Wcześniejsze oświadczenie

W maju Trump twierdził, że Chiny zgodziły się kupić 200 samolotów Boeing, a także silniki General Electric. Anadolu Agency zauważa, że możliwy nowy zakup mógłby rozszerzyć wcześniej ogłoszone porozumienie. Agencja opublikowała informację 23 listopada 2026 roku.

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