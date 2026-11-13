Prezydent USA Donald Trump podczas wywiadu w Białym Domu oświadczył, że z łatwością pokonałby swojego poprzednika Baracka Obamę w hipotetycznych wyborach prezydenckich. Taki pojedynek jest zakazany przez 22. poprawkę do Konstytucji USA, która nie pozwala być wybieranym na prezydenta więcej niż dwa razy.

Wypowiedź Trumpa o Obamie

Odpowiadając na pytanie komentatora sportowego Stephena A. Smitha, Trump powiedział: „Tak, myślę, że z łatwością bym go pokonał”. Nazwał Obamę „bardzo przereklamowanym” i stwierdził, że nie był on dobrym prezydentem oraz „podzielił” kraj.

Trump powołał się również na liczbę głosów, które otrzymał w wyborach, i wspomniał o swoich wynikach w Teksasie i na Florydzie. Zapytany o własną charakterystykę, odpowiedział: „Osoba, która łączy ludzi”. Według niego sukces gospodarczy może pomóc zjednoczyć Amerykanów.

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Ograniczenie konstytucyjne

Jak informuje Anadolu Agency, rozmowa odbyła się po porażce Republikanów w wyborach śródokresowych 3 listopada, w wyniku których Demokraci uzyskali kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Trump wielokrotnie twierdził, że wyniki te nie odzwierciedlają jego osobistego poparcia politycznego, ponieważ jego nazwisko nie znajdowało się na karcie do głosowania.

Barack Obama pełnił urząd prezydenta USA w latach 2009–2017. Trump był prezydentem w latach 2017–2021, a w styczniu 2025 roku wrócił do Białego Domu.

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