Prezydent USA Donald Trump oskarżył Demokratów o rzekome grożenie republikańskim urzędnikom, darczyńcom i zwolennikom po zwycięstwie Partii Demokratycznej w wyborach śródokresowych. Oświadczył, że polecił Departamentowi Sprawiedliwości natychmiast zbadać te twierdzenia, informuje Anadolu Agency.

Twierdzenia o listach z groźbami

We wpisie na Truth Social Trump twierdził, że demokratyczni liderzy polityczni wysyłali listy do kilku osób. Wśród wymienionych przez niego osób znaleźli się prokurator generalny Todd Blanche oraz republikańscy darczyńcy. Według prezydenta w listach mowa była o możliwym impeachmencie i innych karach, w tym pozbawieniu wolności.

Trump nazwał takie działania „wymuszeniem na najwyższym poziomie” i oświadczył, że Demokraci rzekomo prześladują ludzi z powodu ich poglądów politycznych i poparcia dla Partii Republikańskiej, a nie z powodu możliwych naruszeń prawa.

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Apel do Departamentu Sprawiedliwości

Prezydent wspomniał również demokratyczną senator z Michigan Elissę Slotkin, twierdząc, że rzekomo zamierza ona prześladować młodych ludzi popierających republikańskie wartości. Trump wezwał Republikanów do szybkiego działania i nalegał, że odpowiedzialność, jego zdaniem, powinny ponieść osoby, które nazwał zamieszanymi w wymuszenie.

Trump nie podał konkretnych szczegółów dotyczących rzekomych listów z groźbami ani nie wymienił wszystkich osób, które, jak twierdził, je otrzymały. Jego oświadczenie padło w okresie wzmożonych napięć politycznych po wyborach śródokresowych, które wygrali Demokraci.

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